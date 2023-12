Ue: ministro Esteri spagnolo su nomina Calvino a Bei, motivo di orgoglio per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, si è congratulato con la ministra dell'Economia, Nadia Calvino, per la sua nomina a presidente della Banca europea per gli investimenti (Bei). "Un'istituzione fondamentale per l'Europa. Un motivo di orgoglio per il nostro Paese. La Spagna continuerà a proiettare la sua leadership nell'Ue e nel mondo", ha affermato il capo della diplomazia di Madrid in un messaggio su X. (Spm)