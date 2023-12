Russia: vicepresidente Duma, Russia Unita farà di tutto per far vincere Putin alle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Russia Unita farà tutto il possibile per assicurare la vittoria del presidente russo Vladimir Putin nelle elezioni presidenziali del 2024. Lo ha scritto su Telegram il vice presidente della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento), Sergej Neverov. "Russia Unita sostiene certamente la nomina di Vladimir Vladimirovich Putin come candidato alla presidenza della Federazione Russa e farà di tutto per la vittoria del nostro leader nelle prossime elezioni", si legge nel messaggio. Secondo Neverov, "nel periodo di difficili prove che la Russia sta attraversando", Putin unisce il popolo multinazionale del Paese, lavorando "per rafforzare la sovranità e la capacità di difesa del nostro Paese, per proteggere e sostenere i cittadini, sviluppare l'economia e la sfera sociale". (Rum)