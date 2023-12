Roma: polizia a fiera "Più libri, più liberi" con nucleo artificieri ed esperti scientifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di stato a "Più libri, più liberi", la Fiera nazionale della piccola e media editoria, nello stand L31 accoglierà oggi i visitatori insieme agli specialisti del Nucleo artificieri della questura di Roma il cui lavoro è determinante per le indagini condotte nell'ultimo volume del Commissario Mascherpa "Fuoco di Natale". I visitatori potranno seguire la meticolosa vestizione di un operatore con la tuta antiesplosivo e seguire le manovre di Teodor, il robottino antisabotaggio. Ci saranno anche gli esperti della scientifica che foto segnaleranno e prenderanno le impronte ai "serial reader" presenti in fiera e gli operatori della polizia postale e della polizia stradale che saranno a disposizione per rispondere ai quesiti dei più curiosi e a far conoscere la loro attività. Ospite straordinario un poliziotto a quattro zampe di nome Fester. (Com)