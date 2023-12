Patto stabilità: Lindner, calibrare salvaguardie su deficit e debito, disavanzi vanno ridotti e non giustificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le salvaguardie su deficit e debito del Patto di stabilità vanno calibrate nel modo giusto. Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, al suo arrivo alla riunione dell'Ecofin di Bruxelles. "Vogliamo mantenere il margine di manovra e gli investimenti di cui l'Europa ha bisogno, ma non abbiamo ancora un'intesa su quali cifre siano sufficienti", ha detto. "Dall'altro lato, mi preoccupa il lato correttivo del Patto di stabilità e crescita. Alcuni Paesi ritengono che, in caso di deficit eccessivo, potrebbe esserci una sorta di golden rule per gli investimenti. Sono convinto che i disavanzi eccessivi debbano essere ridotti, non giustificati", ha dichiarato. Lindner ha poi ribadito che un accordo può essere trovato prima di Natale. "Ieri, Le Maire (l'omologo francese) vi ha detto che abbiamo un'intesa del 90 per cento. Credo che stamattina siamo al 92 per cento", ha concluso. (Beb)