Ue: Calvino, sostegno ministri Ue a mia candidatura presidenza Bei è buona notizia per il Paese

- L'appoggio dei ministri delle Finanze alla candidatura della Spagna alla presidenza della Banca europea per gli investimenti (Bei) è una "notizia molto buona" per il Paese e conferma l'apprezzamento, il rispetto e la leadership di Madrid in ambito europeo ed internazionale che è stata raggiunta con un duro ed intenso lavoro negli ultimi anni. Lo ha detto la ministra dell'Economia spagnola, Nadia Calvino, commantando la sua nomina alla guida della Bei avvenuta oggi. "E' una istituzione fondamentale per l'economia europea e che avrà un ruolo ancora più importante nel futuro per finanziare la transizione verde, la ricostruzione dell'Ucraina e rafforzare il ruolo dell'Europa nel mondo", ha detto Calvino in alcune brevi dichiarazioni a Bruxelles. (Spm)