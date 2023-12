Ucraina: Ukrenergo si rivolge a Polonia e Romania per evitare carenze di elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia elettrica ucraina Ukrenergo chiederà un'assistenza di emergenza alla Polonia e alla Romania per evitare interruzioni dell'energia elettrica. E' quanto si legge sul canale Telegram di Ukrenergo. "I consumi a causa del raffreddamento sono al livello più alto in tutta la stagione invernale", ha riferito la società. "A seguito di bombardamenti sistematici e prolungati, una delle centrali termoelettriche nella regione orientale è stata danneggiata ancora una volta", ha aggiunto Ukrenergo. Nel messaggio si osserva inoltre che presso diverse centrali termoelettriche si svolgono lavori di riparazione, mentre le centrali fotovoltaiche non possono funzionare al massimo delle loro capacità a causa della nuvolosità in tutto il Paese. (Kiu)