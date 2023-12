© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Segnalazioni sulla presenza di bombe sono arrivate nella prima mattinata di oggi agli indirizzi di alcune scuole di Belgrado. Sono in corso attività di verifica sul posto da parte delle forze dell'ordine, come ha riferito l'agenzia di stampa "Fonet". In un liceo della capitale gli studenti sono stati invitati a tornare a casa mentre sono in corso i controlli. (Seb)