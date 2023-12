© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni presidenziali russe si svolgeranno per tre giorni, dal 15 al 17 marzo 2024. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa la presidente della Commissione elettorale centrale, Ella Pamfilova. Pamfilova ha aggiunto che la Commissione elettorale "si è preparata bene" per le elezioni ed è pronta ad attuare "molti nuovi mezzi tecnici e innovazioni". (Rum)