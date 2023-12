Ue: Gentiloni, congratulazioni a Calvino per nomina a presidenza Bei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, si è congratulato con la ministra dell'Economia spagnola, Nadia Calvino, che sarà eletta prossima presidente della Banca europea per gli investimentti (Bei). "Congratulazioni a Nadia Calvino per aver ricevuto il sostegno dei ministri delle Finanze dell'Ue per assumere la presidenza della Bei. Sono ansioso di continuare a lavorare a stretto contatto con lei nel suo prossimo ruolo, per realizzare gli investimenti di cui abbiamo bisogno per una crescita forte e sostenibile in Europa", si legge in un messaggio pubblicato su X da Gentiloni. (Beb)