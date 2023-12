Maltempo: Conte, Meloni lascia cittadini Emilia Romagna senza ristori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vi ricordate quando in pandemia Giorgia Meloni proponeva 1000 euro con un click a tutti? Arrivata al Governo di fronte all'emergenza dell'alluvione in Emilia Romagna, Meloni è stata velocissima a infilarsi gli stivali ma ha lasciato per mesi i cittadini senza aiuti e ristori". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, che sottolinea come il partito da lui guidato non intenda "restare a guardare. I nostri iscritti possono ora votare e scegliere di destinare 1 milione di euro che arrivano dalle restituzioni degli eletti del Movimento. Come sapete, infatti, nel Movimento rinunciamo a una parte del nostro stipendio, dell'indennità per la carica politica. Saranno usati per interventi utili al territorio colpito dall'alluvione. 1 milione di euro con un click. Questa volta per davvero. Ora tocca a voi", conclude Conte. (Com)