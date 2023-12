Libia: deputata a “Nova”, lunedì prevista una sessione a Zintan e poi nel sud per dimostrare l’unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti, il parlamento con sede nell’est della Libia, ha deciso, in coordinamento con le componenti sociali, di tenere una sessione nella città di Zintan, nell’ovest del Paese, lunedì prossimo, 11 dicembre, con “l’obiettivo di mostrare alla comunità internazionale che il popolo libico è uno ed unito. Non ci sono barriere od ostacoli nell’incontrarsi all’interno di ciascuna città libica, né a est, né a ovest, né a sud”. Lo ha dichiarato in un’intervista esclusiva ad “Agenzia Nova” Sabah Juma Muhammad al Haji, deputata del parlamento libico di Tarhuna, vice relatrice della Camera dei rappresentanti e membro delle commissioni Esteri e Salute dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo. Quella di lunedì sarà una “sessione morale e altamente simbolica. Dopo questo incontro nella regione occidentale, stiamo pianificando di tenere una sessione nella regione meridionale. Il nostro messaggio ai libici e all’estero è che il parlamento è seriamente impegnato nel processo di riconciliazione. È tempo di unire i ranghi e procedere nella costruzione dello Stato”, ha affermato. (segue) (Tut)