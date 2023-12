Libia: deputata a “Nova”, lunedì prevista una sessione a Zintan e poi nel sud per dimostrare l’unità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’intervista a “Nova”, Sabah Juma Muhammad al Haji ha sottolineato che “la riconciliazione tra tutte le componenti del popolo libico è diventata una priorità. A nome di tutti i libici, voglio ringraziare i nostri sceicchi e notabili di tutte le tribù e regioni per la loro esperienza e guida nel raggiungimento di un’autentica riconciliazione sul terreno”. “Il raggiungimento di una riconciliazione globale rappresenta un pilastro per la costruzione di un moderno Stato libico. Vengo da Tarhuna - ha ricordato -. Conosco in prima persona l'importanza di questo dossier alla luce degli eventi, dei conflitti e degli spargimenti di sangue accaduti nella nostra città. I dignitari, sceicchi, anziani e notabili libici lavorano instancabilmente per raggiungere questo obiettivo, eliminare la frammentazione e la divisione che hanno colpito il nostro tessuto sociale”. "Naturalmente, non dobbiamo dimenticare la giustizia e il risarcimento per coloro che sono stati colpiti dalla guerra e dai conflitti minori consecutivi senza alcuna responsabilità. Confido nella magistratura libica, quale organismo neutrale per garantire giustizia alle vittime, secondo le leggi libiche, lontano da ogni forma di vendetta”, ha proseguito la deputata. (segue) (Tut)