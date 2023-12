Libia: deputata a “Nova”, lunedì prevista una sessione a Zintan e poi nel sud per dimostrare l’unità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito, la deputata Al Haji ha ricordato la solidarietà espressa da tutti i libici in occasione del disastro avvenuto nella città di Derna, nella Libia orientale, colpita dal ciclone Daniel. “La tragedia ha abbattuto ogni differenza politica o barriera tra i libici. Da ogni parte del Paese si sono recati a Derna e nella regione colpita dalle alluvioni per portare soccorsi e aiuti umanitari in un vero spirito di fratellanza e di amore per la patria, la Libia”, ha affermato.Riguardo al dialogo recentemente proposto dal rappresentante speciale del Segretario generale e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Abdoulaye Bathily, nell’intervista a “Nova” Al Haji ha affermato: “Nel parlamento libico, siamo sul punto di formare un nuovo governo. Abbiamo avuto diversi incontri con Bathily per discutere la questione di una tavola rotonda tra i partiti politici, e abbiamo concordato che ogni istituzione o forza politica in Libia avrà rappresentanti in questo dialogo, che mira a discutere un meccanismo per selezionare un nuovo governo unitario per portare il Paese alle elezioni ed uscire dal prolungato stallo”. Sulla visione del parlamento per la fase successiva, la deputata ha spiegato:“Siamo tutti d’accordo sulla necessità di formare un nuovo governo unificato per tutti e che tenga conto degli interessi di tutti i libici. Questa è una fase importante e cruciale nel processo di costruzione del Paese. Il nuovo esecutivo dovrebbe essere istituito nell'ambito dell'accordo tra le due camere, la Camera dei rappresentanti e l'Alto consiglio di stato (Hcs). In quanto organo legislativo in Libia, il parlamento è quello che gli darà la fiducia”. (segue) (Tut)