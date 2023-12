Libia: deputata a “Nova”, lunedì prevista una sessione a Zintan e poi nel sud per dimostrare l’unità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando poi della partecipazione delle donne, la deputata ha espresso la sua soddisfazione per aver servito il suo Paese, incoraggiando altre donne a fare altrettanto. “Nonostante tutte le sfide, il lavoro politico ha accresciuto dentro di noi il patriottismo, l’entusiasmo, l’amore per la Libia e l’amore per l’attivismo politico per raggiungere sicurezza e stabilità - ha affermato -. Occupiamo infatti questo posto dal 2014, in circostanze difficili, tra la guerra contro il parlamento, la divisione di tutte le istituzioni sovrane e l’establishment militare”. “Con il mio lavoro e quello delle mie colleghe del parlamento, siamo riusciti a cambiare la mentalità dimostrando che una donna libica capace, che ha una forte personalità può avere un ruolo attivo e positivo nel processo decisionale. Non solo sono entrata in politica, ma ho potuto far ascoltare la mia voce, imporre la mia visione e le mie idee - ha detto -. Oggi le donne hanno raggiunto consapevolezza e maturità, rappresentiamo una realtà e un modello da seguire dentro e fuori il Paese”. Nell’intervista Al Haji ha invitato la comunità internazionale e l’Onu a sostenere la partecipazione delle donne nella vita politica della Libica, garantendo alle donne una rappresentanza in parlamento di almeno il 30 per cento. “Sostengo le donne libiche e le incoraggio a candidarsi per qualsiasi posizione di leadership perché sono forti, coraggiose e capaci”, ha concluso la parlamentare. (Tut)