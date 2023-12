Francia: polemiche per celebrazioni della festa ebraica dell'Hanukkah all'Eliseo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia sono sorte polemiche per le celebrazioni della festa ebraica dell'Hannukah svoltesi ieri all'Eliseo, dove il grande rabbino di Francia, Haim Korsia, ha acceso la prima candela del candelabro in presenza del presidente Emmanuel Macron. Le opposizioni e diversi esponenti della società civile hanno criticato l'iniziativa, definendola contraria ai principi di laicità della Repubblica francese. "Effettivamente, l'Eliseo non è il posto dove accendere una candela dell'Hannukah, perché il Dna repubblicano consiste nel tenersi lontano da ogni cosa religiosa", ha detto all'emittente radiofonica "Radio J" Yonathan Arfu, presidente del Consiglio rappresentativo delle istituzioni ebraiche di Francia. Per l'occasione, il presidente Emmanuel Macron ha ricevuto il premio Lord Jakobovits della Conferenza europea dei rabbini. L'Eliseo si è difeso dalle accuse spiegando che è stato un evento culturale. (Frp)