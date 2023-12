Milano: Sergio (Rai), teatro Scala e servizio pubblico fondamentali per diffusione cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo scritto un’altra grande pagina di televisione e di cultura, come ci impongono il dovere e la passione di essere servizio pubblico”. E' quanto afferma l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio commentando il Don Carlo che ieri sera su Rai1 ha aperto la stagione del Teatro alla Scala. “Scala e Rai – prosegue Sergio - hanno ribadito con quanto andato in scena sul palcoscenico e sugli schermi della tv - e non solo - di essere due istituzioni fondamentali per la diffusione della cultura nel nostro Paese. Il mio sincero ringraziamento va al sovrintendente Meyer, al maestro Chailly e a tutti gli straordinari interpreti di questa splendida opera verdiana. Un ringraziamento che estendo a Milly Carlucci e Bruno Vespa, a Rai Cultura e a tutti i lavoratori Rai del Centro di produzione tv di Milano che con grande professionalità e dedizione hanno portato il Don Carlo in tv”. “La prima della Scala è sempre una sfida appassionante - aggiunge la direttrice di Rai cultura, Silvia Calandrelli - che quest'anno abbiamo affrontato alzando ulteriormente il livello della qualità, grazie alla ripresa e alla trasmissione in 4k, offrendo ai telespettatori uno spettacolo mai visto e portando la bellezza del teatro musicale nelle case degli italiani. Il Don Carlo scaligero è il punto più alto di una programmazione vicina alle grandi istituzioni musicali e teatrali italiane durante tutto il corso dell'anno. Una strada che continueremo a percorrere con sempre maggior convinzione, specie dopo che l'arte del canto lirico italiano è stata proclamata dall’Unesco patrimonio dell’umanità”. (Rin)