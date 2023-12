Latina: ruba auto e poi aggredisce un uomo per strada, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio i carabinieri di Latina hanno arrestato un uomo gambiano per resistenza a pubblico ufficiale, rapina e danneggiamento aggravato. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha rubato una macchina parcheggiata in via Don Morosini, per poi dirigersi in via Macchiagrande, dove ha aggredito un uomo e lo ha derubato del proprio cane, colpendolo con una violenta gomitata al petto. L’immediato allarme ha permesso a polizia e carabinieri, sulle sue tracce già dal mattino, di intercettarlo e bloccarlo. L'uomo ha tentato invano di forzare il blocco delle forze dell’ordine, tentando di speronare l’autovettura dei carabinieri, per poi essere bloccato, tratto in arresto e accompagnato in carcere. (Rer)