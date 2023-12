Regno Unito: governo ha pagato 116 milioni di euro in più al Ruanda per accordo su migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha pagato 100 milioni di sterline (116 milioni di euro) in più al Ruanda in relazione all’accordo di trasferimento dei migranti nel Paese africano. E’ quanto ha rivelato Matthew Rycroft, funzionario civile ed ex rappresentante permanente del Regno Unito alle Nazioni Unite, in una lettera ai parlamentari britannici ripresa dal quotidiano "The Guardian". Rycroft ha spiegato che il pagamento è avvenuto ad aprile, dopo che erano già stati inviati 140 milioni di sterline (163 milioni di euro). Non solo, ma è previsto un ulteriore esborso di altri 50 milioni di sterline (58 milioni di euro) l'anno prossimo. La presidente della commissione per i conti pubblici, Meg Hillier, destinataria della missiva, ha spiegato all’emittente “Bbc Radio 4” che l’organo sta cercando di capire il costo effettivo del piano di trasferimento dei migranti illegali in Ruanda: “Abbiamo fatto una domanda diretta e non abbiamo ottenuto risposta”. (Rel)