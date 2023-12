Trasporti: Casini-Leoncini (Iv), su Tva maggioranza spaccata, infrastruttura sbagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la Tva di Roma "siamo a favore delle infrastrutture e non abbiamo nulla contro i tram, mezzi di trasporto comodi e rapidi, più economici da realizzare rispetto alle metropolitane, ma che riteniamo utili soprattutto nelle zone decentrate e periferiche o che non hanno un'offerta adeguata di servizi di mobilità". Lo affermano in una nota i consiglieri capitolini di Italia viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini. "In questi mesi abbiamo approfondito ulteriormente la questione, ascoltando numerosi soggetti potenzialmente coinvolti dal progetto, cittadini, commercianti, albergatori, associazioni di categoria, e siamo giunti alla conclusione che la Termini-Vaticano-Aurelio sia un'infrastruttura sbagliata, eccessivamente impattante sulla mobilità del centro, non risolutiva e piena di incognite", spiegano. (segue) (Com)