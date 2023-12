Trasporti: Casini-Leoncini (Iv), su Tva maggioranza spaccata, infrastruttura sbagliata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'inversione tecnica delle fonti di finanziamento illustrata ieri in Aula dal sindaco Gualtieri - proseguono - con i fondi del Pnrr spostati sulla tramvia Togliatti e quelli del Mit dirottati invece sulla Termini-Aurelio-Vaticano, è semplicemente un escamotage per prendere tempo sulle tante criticità che presenta il progetto della Tva, procrastinandolo e forse affossandolo del tutto. Uno stratagemma artificioso adottato dalla maggioranza che non ha le idee chiare sul futuro della mobilità a Roma e si dimostra spaccata anche sulla realizzazione di quest'opera. Una cosa talmente evidente - sottolineano - che dopo l'intervento del sindaco in Aula la seduta ieri è ripresa soltanto dopo due ore e si è trascinata ben oltre i tempi previsti, con la maggioranza che è riuscita a malapena a convergere su un machiavellico ordine del giorno presentato dal Pd. Un finale tragicomico, con la lista Civica Gualtieri che volta apertamente le spalle al progetto. La domanda, a questo punto, è semplice: la maggioranza vuole davvero la Tva su via Nazionale? O meglio, esiste una maggioranza chiara su questa infrastruttura evidentemente controversa?". (Com)