Ucraina: Cremlino, poco probabile trattare con Kiev alle sue condizioni

- E' irrealistico che la Russia possa trattare con l'Ucraina alle condizioni fissate da Kiev. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "No, è assolutamente irrealistico", ha detto. Il portavoce ha aggiunto che Kiev deve capire che l'Ucraina "non è la principale preoccupazione degli Stati Uniti". "La preoccupazione principale per gli Usa sono sempre stati i cittadini statunitensi, anche a costo di un gran numero di vite ucraine", ha sottolineato Peskov. Il rappresentante del Cremlino ha evidenziato che gli Stati Uniti guadagnano "miliardi di dollari" per il gas e petrolio che forniscono all'Europa. (Rum)