Edilizia: Cdp, al via programma nazionale Fei da 300 milioni (2)

- "Questo accordo - ha aggiunto Vigliotti - rafforza ulteriormente l'impegno congiunto del Gruppo Bei e Gruppo Cdp per il sociale, dopo l'accordo siglato recentemente per la costruzione di 200 unità di social housing nel cuore di Milano e il programma da 100 milioni di euro 'Social impact Italia', lanciato nel 2017 e oggi pienamente investito". "Con questa nuova operazione - ha dichiarato Dario Scannapieco, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cassa Depositi e Prestiti - il Gruppo CDP conferma ancora una volta il suo ruolo di apripista nell'utilizzo degli strumenti e dei fondi messi a disposizione dall'Unione Europea. Grazie al consolidato rapporto con il FEI abbiamo la possibilità di mettere a disposizione del Paese 300 milioni da destinare alla realizzazione di soluzioni abitative con una forte connotazione sociale, fra le quali residenze per gli studenti, realizzando un programma di interventi che avranno un impatto positivo sul territorio e sulle comunità locali"."Questo accordo è una tappa fondamentale nel percorso di implementazione del nostro Piano industriale 2022-2024, che individua nella capacità di attrarre e combinare risorse di investitori nazionali e sovrannazionali un elemento distintivo confermando il nostro ruolo addizionale e complementare rispetto al mercato", ha invece sottolineato Giancarlo Scotti, amministratore delegato di Cdp Real asset Sgr. "Avere al nostro fianco un partner come il Fei - ha aggiunto - conferma il riconoscimento, anche a livello europeo, della rilevanza del sistema dei nostri fondi dell'abitare sociale quale strumento di contrasto al disagio abitativo attraverso la rigenerazione urbana e l'inclusione sociale. Si tratta di un'evoluzione del nostro modello di intervento che, partito in collaborazione con le fondazioni di origine bancaria, ha progressivamente coinvolto investitori istituzionali nazionali e si apre adesso al mercato delle risorse comunitarie per affrontare le sfide legate alle nuove esigenze sociodemografiche". (Com)