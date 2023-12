Giubileo: Nanni (CC), organizzare iniziative insieme a L'Aquila, capitale del perdono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "è fondamentale che in vista del Giubileo la città organizzi delle iniziative insieme a L'Aquila, riconosciuta da Papa Francesco come la capitale del perdono". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della lista Civica Calenda, Dario Nanni. "L'Aquila è soltanto a un'ora da Roma ed è la sesta città d'Italia come numero di monumenti presenti, sarebbe un connubio naturale quello di organizzare iniziative ed eventi in collaborazione con la città de L'Aquila - spiega -. Proprio lo scorso anno Papa Francesco durante la sua visita nella città abruzzese la definì la città del perdono, della pace e della riconciliazione. Per queste ragioni e per la storia che lega anche le due città, è importante organizzare eventi e iniziative e creare le condizioni affinché ci siano momenti in cui Roma e l'Aquila condividano l'importante evento del Giubileo". (segue) (Com)