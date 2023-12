Russia-Iran: Cremlino, negoziati di Putin e Raisi sono stati "molto intensi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati di ieri a Mosca tra il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo iraniano Ebrahim Raisi sono stati "molto intensi". E' quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Il portavoce ha affermato che la conversazione "molto sostanziale" è durata più di due ore. Le delegazioni dei due Paesi "hanno parlato in modo sostanziale di (...) quali problemi ci sono (...), cosa deve essere fatto per accelerare ulteriormente lo sviluppo e la cooperazione, quindi si sono svolti negoziati molto intensi". Peskov ha aggiunto che Raisi e Putin hanno discusso anche la cooperazione con l'Opec+ e in particolare le decisioni prese all'interno del formato. (Rum)