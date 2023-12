Roma: Borzì (Acli), presenti a omaggio floreale in Piazza di Spagna per segno di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della festa dell'Immacolata Concezione, una folta delegazione delle Acli di Roma e provincia, guidata dalla presidente Lidia Borzì insieme ai nuclei aziendali Acli di Acea, Cotral-Atac, Inpdap e Inps, si è recata questa mattina a Piazza di Spagna per rendere il tradizionale omaggio floreale alla statua delle Madonna con un messaggio di pace. "Quest'anno - spiega Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia - siamo voluti essere presenti per offrire il nostro omaggio alla Madonna pregando in maniera particolare per la pace, in un mondo che invece, purtroppo, è ogni giorno funestato da notizie di guerra. Ci affidiamo a Maria, affinché con la sua intercessione, si riscoprano i valori fondamentali dell'amore, della condivisione e della solidarietà, fondamentali per costruire tutti insieme un mondo di pace, non soltanto ai livelli più alti, ma a partire dal nostro quotidiano e dalle persone che sono a noi più vicine, magari in difficoltà, e di cui troppo spesso non ci accorgiamo". (Com)