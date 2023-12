© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una 30enne è stata arrestata a Latina per detenzione e spaccio di droga. I carabinieri hanno tratto in arresto la donna, già nota alle forze dell'ordine, in seguito alla perquisizione domiciliare. A casa della 30enne sono stati infatti trovati circa 40 grammi di cocaina, 16 grammi di crack, e 3 grammi di hashish, oltre a 360 euro in contanti.(Rer)