Difesa: Esercito in prima linea nella campagna vaccinale antinfluenzale della Lombardia

- Il Centro ospedaliero militare dell’Esercito, in collaborazione con l’Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) Santi Paolo e Carlo, partecipa anche quest’anno alla campagna di vaccinazione antinfluenzale 2023-2024 della Regione Lombardia. Lo ha reso noto un comunicato dell’Esercito. L’iniziativa si iscrive nel solco delle tradizioni di vicinanza alla popolazione. L’utente può indicare già nel portale della Regione il Com-Centro ospedaliero militare come centro vaccinale. L’area adibita ad hub vaccinale è il padiglione n. 12 dell’anello sanitario del Com, già utilizzato durante la campagna nazionale di vaccinazione contro il Covid-19, nel quale sono già predisposti box vaccinali, sale di attesa pre e post vaccinazione, locale urgenza-emergenza, sala allestimento e servizi di supporto alla somministrazione di vaccini. (segue) (Com)