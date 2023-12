Difesa: Esercito in prima linea nella campagna vaccinale antinfluenzale della Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’attività di vaccinazione rientra nell’ambito delle molteplici attività realizzate dall’Esercito Italiano a sostegno dei cittadini, permettendo la gestione dei casi sospetti, riducendo in tal modo il rischio di complicanze gravi e di ricovero in strutture ospedaliere per coloro che sono definiti ‘fragili’ e affetti da malattie croniche”, ha dichiarato il direttore del Com, il brigadier generale Filippo Agosta, all’avvio della campagna vaccinale. “Una virtuosa sinergia tra la nostra Asst e il Com per la tutela della salute pubblica”, ha aggiunto il dottor Matteo Stocco, direttore generale dell’Asst Santi Paolo e Carlo durante una visita al Centro vaccinale. “Continua così la collaborazione tra Esercito Italiano e istituzioni locali, una presenza rassicurante per la città di Milano che raccoglie il consenso della popolazione”, ha proseguito Stocco. La collaborazione tra Com e Asst Santi Paolo e Carlo è nata durante la pandemia di Covid-19. (Com)