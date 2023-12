Serbia: Vucic si riterrà insoddisfatto se lista guidata da Partito progressista non otterrà maggioranza assoluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato che sarebbe "assolutamente insoddisfatto" se la lista elettorale guidata dal Partito progressista serbo (Sns) "Aleksandar Vucic-La Serbia non deve fermarsi" non ottenesse la maggioranza assoluta alle elezioni del 17 dicembre. "Sarò assolutamente insoddisfatto se questa lista non avrà la maggioranza assoluta da sola, senza nessun altro, senza i socialisti, senza i partiti di minoranza", ha affermato Vucic a Krusevac, al raduno preelettorale del partito di cui è un membro. "Questo è l'unico obiettivo, più del 50 per cento dei seggi. E lo dico a 10 giorni dalle elezioni", ha sottolineato il capo dello Stato. Vucic ha quindi sostenuto di essere sicuro che la Serbia "non si rivolterà contro se stessa" e che l'opposizione "perderà in modo convincente". "Sono tutti uguali, hanno un solo programma, ovvero il rovesciamento di Vucic", ha sostenuto. Il presidente del partito Sns e attuale ministro della Difesa Milos Vucevic ha aggiunto che, secondo lui, esistono "due offerte" alle elezioni, "la politica rappresentata da Vucic e un'altra rappresentata dal presidente del partito Libertà e giustizia (Sps) Dragan Djilas". "Djilas è in testa a tutte le altre liste, le comanda tutte: la sinistra, la destra e i verdi e i gialli e alcuni altri colori", ha detto Vucevic. (Seb)