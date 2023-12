Patto stabilità: Calvino, speriamo in accordo nei prossimi giorni, forse Ecofin straordinario dopo vertice Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cena informale dell'Ecofin di ieri ha portato a progressi molto significativi nelle discussioni sulla riforma del Patto di stabilità. Lo ha detto la ministra dell'Economia spagnola, Nadia Calvino, in un punto stampa al suo arrivo alla riunione dell'Ecofin di oggi a Bruxelles. "Sulla base delle intense consultazioni che abbiamo avuto negli ultimi giorni e settimane, abbiamo messo sul tavolo una proposta di compromesso, che è servita come base per una serie di scambi tra i diversi ministri. C'eravamo quasi, ma non è stato possibile portare a termine tutte le consultazioni in corso di natura tecnica, politica e anche giuridica. Ma speriamo di concludere nei prossimi giorni", ha detto. "Se necessario, convocheremo una riunione straordinaria dell'Ecofin, in modo da poter chiudere un accordo politico prima della fine dell'anno", ha poi aggiunto. L'Ecofin straordinario, ha poi concluso, potrebbe essere convocato "dopo il prossimo Consiglio europeo" del 14 e 15 dicembre, quindi nella settimana a partire da lunedì 18 dicembre. (Beb)