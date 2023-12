Energia: Mazzoncini (A2a), gestione sostenibile dei rifiuti in Africa è sfida strategica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel continente africano - ricorda Mazzoncini - la quasi totalità dei rifiuti viene conferita in discarica con impatti ambientali devastanti. L’adozione di un modello industriale efficiente improntato all’economia circolare consentirebbe di migliorare la qualità della vita delle persone e di supportare lo sviluppo sostenibile di questi territori. C’è un gap impiantistico enorme da colmare. Come Gruppo leader in Italia nel settore ambientale siamo presenti a Cop28 per condividere il nostro know how e le nostre best practies, certi che la cooperazione fra gli Stati sia fondamentale per affrontare la sfida della transizione ecologica nel Nord Africa”. La corretta gestione del ciclo dei rifiuti in Africa è una priorità anche alla luce della forte crescita della popolazione. Nel 2035 arriverà a 1,8 miliardi (+32 per cento rispetto ad oggi) e, secondo le stime delle Nazioni Unite, nel 2050 raggiungerà i 2,5 miliardi. La già precaria gestione dei rifiuti rischia così di farsi insostenibile. Nei soli 5 Paesi del Nord Africa (Egitto, Tunisia, Algeria, Libia e Marocco) vengono prodotte circa 42 milioni di tonnellate di rifiuti all’anno – con conseguente impatto in termini di emissioni di CO2. (Rem)