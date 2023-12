Ucraina: aeronautica, sette droni e 19 missili russi contro tre regioni nella notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte le forze russe hanno lanciato sette droni Shahed contro la regione di Dnipropetrovsk e 19 missili contro le regioni di Kharkiv, Kiev e Dnipropetrovsk. E' quanto ha riferito l'Aeronautica militare ucraina in un messaggio su Telegram. La difesa aerea ha distrutto in totale cinque droni. Il portavoce dell'aeronautica, Yuri Ignat, ha precisato nel corso di una diretta televisiva che sono stati intercettati 14 su 19 missili Kh-101, Kh-55 e S-300 lanciati dalla Russia. Come ha riferito il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, l'attacco ha causato due feriti, uno dei quali è stato ricoverato. Sono stati danneggiati quattro edifici residenziali, un istituto scolastico e circa venti auto. Le autorità di Kiev hanno riferito che tutti i missili che hanno preso di mira la città sono stati intercettati, sottolineando che quello di oggi è stato il primo attacco missilistico russo contro la capitale ucraina negli ultimi 79 giorni. Non vi sono state vittime o danni nella capitale. Per quanto riguarda la regione di Dnipropetrovsk, i missili hanno provocato una vittima e quattro feriti, due dei quali in condizioni gravi. Nei distretti di Pavlograd, Ternivka e Jurivka gli attacchi hanno colpito un'impresa, 21 abitazioni private, una chiesa e un veicolo. (Kiu)