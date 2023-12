Roma: premiati vincitori della seconda edizione del premio per la legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Si è svolta ieri mattina nel tempio di Vibia Sabina e Adriano, sede della Camera di Commercio di Roma, la premiazione della seconda edizione del trofeo "Roma concorre per la legalità". All'evento, per i valori di legalità economica, solidarietà sociale e sostenibilità ambientale, era presente la banda della guardia di finanzia. L'iniziativa è stata voluta dal comando regionale del Lazio della guardia di finanza e realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma e l’associazione Gruppo Sportivo Bancari Romani. La premiazione si è svolta in seguito alla gara di 15 chilometri (competitiva, non competitiva e fitwalking, nonché una “Longevity Run” non competitiva di 10 chilometri) che si è tenuta lo scorso ottobre tra le vie del centro storico della Capitale. (segue) (Rer)