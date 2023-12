Francia: per il 45 per cento dei cittadini il Rassemblement National non costituisce un pericolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 45 per cento dei francesi pensa che il Rassemblement National di Marine Le Pen non costituisca un pericolo per la democrazia, mentre il 41 per cento sostiene il contrario. È quanto emerge da uno studio condotto da Vera-Epoka per l'emittente radiotelevisiva "France info" e il quotidiano "Le Monde". Per il settimo anno consecutivo il numero di francesi che aderisce alle posizioni di Marine Le Pen aumenta, arrivando al 33 per cento. Il 65 per cento pensa invece che il partito un giorno possa arrivare al potere. (Frp)