Serbia: Transparency, ciascuna lista riceverà 216 mila euro per finanziamento campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le 18 liste che parteciperanno alle elezioni parlamentari del 17 dicembre in Serbia riceveranno ciascuna 25 milioni di dinari (circa 216 mila euro) di finanziamento pubblico per la campagna elettorale. Lo ha affermato il direttore di Transparency Serbia, organizzazione che si occupa della lotta alla corruzione nel Paese balcanico, Nemanja Nenadic, ripreso dalla stampa locale. Nenadic ha precisato che le liste riceveranno il denaro "a condizione che presentino prima una garanzia", e ottengano "più dell'1 per cento dei voti". Il direttore di Transparency ha aggiunto che, dopo le elezioni, ogni lista riceverà altri 23.400 euro per ogni seggio assegnato. "Se si somma l'anticipo con quanto stanziato in bilancio in base al successo elettorale, un partito della minoranza che ottiene un solo mandato nel Parlamento riceverà poco più di 240 mila euro, mentre un partito che supera di poco la soglia di sbarramento del tre per cento riceverà un totale di 403.800 euro. Una lista con più di 50 seggi riceverà circa 1,3 milioni di euro, mentre una lista con più di 100 seggi otterrà più di 2,5 milioni di euro", ha spiegato. (Seb)