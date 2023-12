Patto stabilità: Le Maire, vogliamo regole responsabili e chiare per accordo entro l'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati compiuti progressi significativi verso un accordo per il nuovo Patto di stabilità e crescita. Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, in un punto stampa al suo arrivo alla riunione dell'Ecofin di oggi, a Bruxelles, dopo la cena informale di ieri fra gli omologhi europei in cui non si è trovato un accordo politico definitivo sulla riforma del Patto di stabilità. "Abbiamo lavorato in modo costruttivo per otto ore in un'atmosfera amichevole e serena. Abbiamo compiuto progressi significativi verso un accordo. Abbiamo lavorato bene con tutti gli Stati membri e con partner chiave come l'Italia e Germania", ha detto. Con la Germania, ha aggiunto, "prima del Consiglio eravamo d'accordo al 90 per cento sulle nuove regole per il Patto di stabilità e crescita, adesso siamo d'accordo al 95 per cento". Nel corso delle discussioni, ha poi chiarito, "abbiamo trovato un miglior equilibrio sul risanamento delle finanze pubbliche". "La Francia vuole regole responsabili e chiare, che consentano di risanare le finanze pubbliche dei 27 Stati membri, e mantenere la capacità di investimento, in particolare nella decarbonizzazione e nel cambiamento climatico. Credo che questo aspetto sia stato al centro del dibattito per tutta la notte", ha poi dichiarato. "Ora c'è la fase finale. L'ultima fase è sempre la più difficile, quindi non dobbiamo minimizzare gli sforzi che dobbiamo ancora compiere nelle ore e nei giorni a venire. Lavoreremo sodo e la Francia è assolutamente determinata a garantire il raggiungimento di un accordo entro la fine del 2023", ha chiarito ai giornalisti presenti. "Come proposto ieri dalla presidenza spagnola del Consiglio dell'Ue, siamo aperti a una nuova riunione dell'Ecofin prima del 25 dicembre. Se ci sarà un nuovo Ecofin prima di Natale, la Francia sarà lieta di parteciparvi per raggiungere un accordo definitivo sulle nuove regole del Patto di stabilità", ha concluso Le Maire. (Beb)