Russia: ministero Finanze, entrate da petrolio e gas nel 2023 diminuite del 22,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate da petrolio e gas nel bilancio federale russo da gennaio a novembre hanno registrato un calo del 22,8 per cento su base annua e raggiungono 8.226 miliardi di rubli (82,4 miliardi di euro). Lo ha reso noto il ministero delle Finanze di Mosca. Pesano la diminuzione dei prezzi e dei volumi di gas naturale esportato. Il dicastero ha riferito anche che le entrate non provenienti da petrolio e gas sono aumentate del 25,6 per cento rispetto al 2022 e sono pari a 17.737 miliardi di rubli (177,7 miliardi di euro). Secondo le stime preliminari, le entrate del bilancio federale da gennaio a novembre del 2023 ammontano a 25.963 miliardi di rubli (260,1 miliardi di euro), una cifra superiore del 4,8 per cento rispetto all'anno scorso. (Rum)