Regionali: Salvini, per la Lega vanno candidati i presidenti uscenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Nessuna riunione e nessun accordo con Meloni e Tajani per cambiare gli uscenti. In vista delle prossime elezioni regionali, la Lega sostiene che il centrodestra unito debba sostenere gli attuali presidenti. In particolare, la Lega ha già chiari anche i nomi per gli aspiranti consiglieri regionali. Le liste sono chiuse al 90 per cento e sono competitive". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini, commentando alcune indiscrezioni giornalistiche "totalmente prive di fondamento" a partire da possibili cambiamenti in Sardegna. Nei prossimi mesi andranno al voto Sardegna, Basilicata e Abruzzo ed entro l'anno anche Piemonte e Umbria. (Rin)