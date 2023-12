Iraq: razzi Katyusha lanciati vicino all'ambasciata Usa a Baghdad - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Dei razzi Katyusha sono stati lanciati vicino all'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad, facendo attivare le sirene dall'allarme. Secondo fonti della sicurezza citate dai media locali alcuni razzi sono caduti vicino alla sede diplomatica. Dall'inizio della guerra tra il gruppo islamista palestinese Hamas e Israele in seguito all'attacco di Hamas del 7 ottobre le forze statunitensi in Siria e Iraq sono state oggetto di almeno 78 attacchi. Gran parte degli attacchi sono stati rivendicate dalle fazioni della Resistenza islamica in Iraq in risposta al sostegno statunitense a Israele. (Irb)