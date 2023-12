Giappone: tra luglio e settembre economia in calo del 2,9 per cento su anno, -0,7 per cento su trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra luglio e settembre l'economia del Giappone è calata del 2,9 per cento su anno e dello 0,7 per cento su trimestre. I dati peggiorano le previsioni del -2,1 per cento su anno e dello 0,5 su trimestre e riflettono una crescita dei consumi più debole del previsto e un rallentamento del ritmo di crescita delle esportazioni. I consumi privati, che rappresentano più della metà del prodotto interno lordo, sono risultati in calo dello 0,2 per cento, più dell'atteso -0,04, come conseguenza della costante crescita dei prezzi. (Git)