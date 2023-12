Roma: ad Anzio e Nettuno carabinieri incontrano studenti per lezione su sicurezza stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Anzio e a Nettuno, in provincia di Roma, i carabinieri hanno incontro gli studenti delle scuole Apicio-Colonna-Gatti ed Emanuela Loi. L'incontro, al quale hanno partecipato le classi quarte e quinte, per un totale di circa 150 studenti, si è incentrato sul tema della sicurezza stradale. Grazie alla collaborazione con la dottoressa Sara Nocera, emergency supporter referente dell’associazione Acudipa (Associazione cura dipendenze patologiche) i ragazzi hanno potuto sperimentare, tramite degli occhiali con lenti particolari, quale sia la percezione dello spazio e dell’equilibrio sotto l’influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti. Nel corso della giornata, inoltre, i carabinieri hanno illustrato le condotte da evitare quando ci si pone alla guida, con particolare riferimento alle conseguenze alle infrazioni al codice della strada più comuni e ai rischi che si corrono in caso di positività durante la guida ad alcool o droghe. (Rer)