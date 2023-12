India: eletti nei parlamenti statali, tre ministri lasciano il governo centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Narendra Singh Tomar, Prahlad Singh Patel e Renuka Singh Saruta si sono dimessi dai loro incarichi nel governo dell’India e sono stati sostituiti. Lo rende noto un comunicato della presidenza della Repubblica indiana. A Tomar, già ministro dell’Agricoltura, subentra Arjun Munda. Patel ha lasciato il posto di sottosegretario all’Industria alimentare, preso da Shobha Karandlaje. Rajeev Chandrasekhar succede a Saruta come sottosegretario per l’Acqua. Le dimissioni dei tre politici, tutti del Partito del popolo indiano (Bjp), seguono i risultati delle elezioni statali. Tomar e Patel sono stati eletti nell’assemblea legislativa del Madhya Pradesh, Saruta è stata eletta in quella del Chhattisgarh. (Inn)