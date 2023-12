Patto stabilità: Dombrovskis, ridotte differenze e accordo entro l'anno è realistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le discussioni sulla revisione del Patto di stabilità sono state molto approfondite, "sono stati fatti progressi sostanziali, direi che siamo vicini all'accordo". Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione eueopea, Valdis Dombrovskis, all'arrivo alla riunione dell'Ecofin a Bruxelles. "Non è stato possibile chiudere completamente l'accordo ieri sera e alcuni Stati membri hanno avuto bisogno di ulteriori consultazioni tecniche e politiche, ma in ogni caso la presidenza spagnola continuerà a lavorare. Siamo quindi riusciti a ridurre le differenze" fra le due visioni sul Patto. "Quindi, siamo più vicini all'accordo", ha poi aggiunto. "Oggi la presidenza spagnola ci informerà sui prossimi passi che prevede di compiere per continuare il lavoro. Ma già ieri è stata chiara: i lavori proseguiranno con l'obiettivo di concluderli entro quest'anno e, vista la situazione, mi sembra realistico". (Beb)