Energia: A2a, con nostro modello in Nord Africa - 30 milioni tonnellate CO2 e prodotti 10 TWh di elettricità (2)

- In Europa, l’adozione di un modello di Economia Circolare ha permesso di raggiungere una gestione più sostenibile, con il conferimento in discarica che si è ridotto del 31 per cento e il riciclo che è aumentato del 36 per cento nell’ultimo decennio.Questo modello prevede che i prodotti a fine vita vengano reimmessi nel processo produttivo come materie prime seconde attraverso il riciclo dei materiali e il recupero energetico dei rifiuti residui, evitando così il ricorso alla discarica. Proprio nel recupero di materia l’Italia è uno dei Paesi più avanzati d’Europa: il 4° in UE-27 per tasso di circolarità e l’8° per tasso di riciclo. Questi importanti risultati sono resi possibili anche grazie alla raccolta differenziata che ha raggiunto il 64 per cento, in crescita di 8,5 punti percentuali negli ultimi 5 anni. In particolare, (Rem)