Alitalia: sindacati, raggiunto accordo su esodo volontario personale

- ""Firmato accordo sull'esodo volontario" per dipendenti dell'Alitalia. A darne notizia unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo al termine dell'esame congiunto previsto dalla procedura 223 per la riduzione di personale dipendente di Alitalia in amministrazione straordinaria e Alitalia city Liner, spiegando che "di conseguenza è stato bloccato l'invio coatto delle lettere di licenziamento". "Sono interessati dall'accordo - sottolineano i sindacati - soprattutto coloro che maturano requisiti pensionistici nei prossimi 2 anni ma anche coloro i quali pur non raggiungendo i requisiti pensionistici, sempre volontariamente, comunicheranno di voler essere collocati in Naspi integrata dal Fondo straordinario del trasporto aereo all'80 per cento. Gli interessati dovranno manifestare il proprio interesse entro il 20 dicembre". "Con questo accordo - proseguono i sindacati - confermiamo la richiesta fatta al governo di estensione della cigs a tutto il periodo 2024/2025 per permettere così il recupero sui posti di lavoro di tutto il personale non interessato dagli esodi volontari". (Rin)