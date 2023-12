Americhe: la Bolivia è ufficialmente il quinto Paese del Mercosur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui per l'ingresso della Bolivia erano iniziati nel 2006 e già nel gennaio del 2007, nel corso di un vertice tenuto proprio a Rio de Janeiro, i capi di Stato e di governo accettavano ufficialmente la richiesta di La Paz. Le parti hanno quindi costituito un gruppo di lavoro incaricato di definire i criteri di integrazione della Bolivia al blocco, tra cui l'adozione di una nomenclatura comune dei prodotti, lo sviluppo della tariffa esterna comune e del regime di origine. Per il testo finale dell'accordo sarebbero passati altri nove anni: a giugno 2015 i leader del Mercosur davano il via libera a un testa che veniva sottoposto ai rispettivi parlamenti. L'ultima ratifica è stata proprio quella del Brasile, arrivata a fine novembre. (Brb)