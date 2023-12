Usa: antisemitismo, Camera avvia indagine su Harvard, Mit e Università della Pennsylvania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione Istruzione della Camera dei rappresentanti, la deputata repubblicana Virginia Foxx, ha annunciato una indagine nei confronti di Harvard, del Massachusetts Institute of Technology (Mit) e dell’Università della Pennsylvania, dopo che i presidenti dei tre atenei hanno testimoniato al Congresso sui recenti episodi di antisemitismo registrati all’interno dei rispettivi campus. In una nota, la deputata della Carolina del Nord ha affermato che le testimonianze delle presidenti Claudine Gay, Liz Magill e Sally Kornbluth, dopo gli “evidenti” episodi di antisemitismo da parte di studenti e membri di facoltà, sono “assolutamente inaccettabili”. La commissione ha quindi avviato una indagine sulle politiche e le procedure disciplinari delle tre università, alla luce “del fallimento personale e istituzionale” delle tre amministrazioni. (Was)