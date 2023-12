© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si registrano al momento vittime per la scossa di terremoto di magnitudo 5.8 gradi registrata oggi a Chiautla de Tapia, cittadina nel centro del Messico. La scossa è stata avvertita anche nella capitale, Città del Messico, a circa 120 chilometri a nord. La Marina militare ha escluso che l'evento, per "le sue caratteristiche", possa generare un allarme tsunami. (Mec)