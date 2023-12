Mercosur: firmato accordo di libero commercio con Singapore, il primo con Paesi dell'Asia-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mercato comune del Sud (Mercosur) ha firmato un accordo di libero commercio con Singapore, primo strumento del suo genere con un Paese dell'Asia-Pacifico. L'intesa è stata formalizzata al termine del vertice dei capi di Stato del blocco (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay), dopo cinque anni di negoziato. Il testo finale, composto da 19 capitoli, copre argomenti quali il commercio digitale, la mobilità della popolazione, i diritti di proprietà intellettuale e la trasparenza. Il documento deve ora essere ratificato dai parlamenti dei rispettivi Paesi. Singapore è uno dei principali interlocutori economici del Mercosur, con un flusso commerciale arrivato a circa dieci miliardi di dollari nel 2022. Il Paese asiatico si impegna a non applicare dazi su tutte le merci in arrivo dal Mwercosur, mentre i Paesi sudamericani li rimuovo sul 95,8 per cento dei beni e servizi in arrivo, liberando il 90,8 per cento del valore totale di quanto attualmente viene importato. (segue) (Brb)