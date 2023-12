Ue: stallo alle discussioni su Patto stabilità, Italia chiede regole sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le discussioni per la revisione del Patto di stabilità sono ancora in corso, e si allontana la prospettiva di un accordo in nottata. Secondo quanto si apprende da fonti dell’Unione europea, le trattative sono ancora complicate. Il primo giro di discussioni, in occasione della cena informale dei ministri dell’Economia e delle Finanze dell’Ue intorno alle 20 di ieri, si è concluso dopo quasi due ore, intorno alle 21:40. Le trattative sono poi riprese dopo mezzanotte, con la presentazione di un testo modificato da parte della presidenza spagnola. Durante il dibattito, secondo le fonti, i Paesi membri hanno espresso le rispettive posizioni, senza peró appoggiare pienamente la proposta. (segue) (Beb)